Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Ortaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaca Dikmekavak Mahallesi Kemal Şahin Bulvar'ında meydana geldi. Bahadır Bahar yönetimindeki 34 ZL 9840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalında ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Bahadır Bahar ile Şernaz Bulut, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ortaca Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2022-10-09 20:55:40



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