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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da Dubaili aile milyonluk ortaklığa imza attı

DHA

Bodrum'da Dubaili aile milyonluk ortaklığa imza attı


Fırat AKAY Eda ŞAHİN / BODRUM (Muğla), (DHA)İş insanı Muhsin Bayrak tarafından kurulan kripto para borsası ABStocks'un yüzde 60'ı Dubaili El Maktum Ailesi'nden Ali Kassabb'ın sahibi olduğu Centurion&Co şirketine satıldı. Kurulan ortaklıkla birlikte ABC Exchange ismiyle yeni bir kripto para borsası kuruldu. Kripto borsasının tanıtımı için düzenlenen lansman renkli görüntülere sahne oldu.AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak tarafından 2021 yılında kurulan kripto para borsası ABStocks, uluslararası arenaya Dubaili ortağı ile çıktı. Dubai'nin kurucu ailesi olan El Maktum Ailesi'nin fertlerinden Ali Kassabb'ın sahibi olduğu Centurion&Co Dubai-UAE şirketi, ABStocks'un yüzde 60'ını 40 milyon dolar değerleme üzerinden satın aldı. Yapılan ortaklıkla birlikte ABC Exchange ismiyle yeni bir şirket kuruldu.ABC Exchange kripto para borsası Bodrum'da AB Grup Holding'in en önemli projelerinden olan Madnasa Türkbükü'nde düzenlenen görkemli bir geceyle tanıtıldı. Tanıtım için El Maktum Ailesi mensupları, özel jetleriyle Bodrum'a taşındı. Lansman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Muhsin Bayrak ve Ali Kassabb ortaklıklarını anlattı ve soruları yanıtladı.Toplantının ardından, Bayrak ve Kassabb davetlilere yapılan ortaklık ile ilgili konuşma yaptı. Daha sonra Bayrak ve Kassabb, sembolik olarak çana vurarak ABC Exchange'nin kripto para borsasına girdiğini belirtti. Sahnede toplu fotoğraf çekimi yapıldığı sırada Türkbükü semalarında dakikalarca süren havai fişek gösterisi yapıldı. Bunun yanı sıra Madnasa Zirve projesinin yer aldığı bölgeye simülasyon ile Türk bayrağı yansıtıldı. Lansman gece saatlerine kadar süren konseriyle sona erdi.'GÜÇ BİRLİĞİYLE DÜNYADA TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ'Yapılan ortaklıktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Muhsin Bayrak, "Centurion&Co Holding Royal Ailesi'nin büyük ortağı olan Ali Bey'e aittir. Dünyada Türkiye dışında 9 borsası ve bankası olan uluslararası bir şirkettir. Türkiye'deki operasyonu da AB Grup Holding üzerinden, holdingimizin yatırımı olan ABStocks'la birleştirdiler. Biz ABStocks şirketimizin yüzde 60'ını Royal Ailesi'nin üyesi olan El Maktum Ailesi'nden Ali Kassabb'a sattık. 40 milyon dolar üzerinden bu satış gerçekleştirildi. Şirketimiz 1,5 yılda değer Türkiye'de değer kazanan bir şirket oldu. Bu satışla beraber ABC coin kripto paramız bütün dünya pazarındadır. Amerika ve Kanada'da alımsatım başladı. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Bu sektör için devrim niteliğinde bir karardır. Royal Ailesi ile ortak olduk. Bu güç birliğiyle dünyada Türk bayrağını dalgalandıracağız" dedi.'GURUR DUYUYORUM'Ortaklıktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Centurion&Co Dubai-UAE şirketinin sahibi Ali Kassabb, "Dubai'deki büyük holding ve buradaki aile şirketiyle yaptığımız ortalıktan ötürü çok gurur duyuyorum. Bu şirkete finansal ve teknolojik yatırımla katılıyoruz. Türk marketlerinde birlikte birçok muhteşem projeyle yer alacağız. Bayrak Ailesi ve bu grup ile ileride birçok yeniliği ortaya koyacağız" diye konuştuDHA-Ekonomi Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2022-10-10 10:50:56

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