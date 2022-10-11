Bodrumspor'da Üzeyir 1 dakika kaçırmadı

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BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'u 5-0 yenerek yeniden zirve yarışına ortak olan Bodrumspor'un sağ beki Üzeyir Ergün 7 maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in vazgeçilmezleri arasına giren 29 yaşındaki futbolcu hiçbir maçta oyundan alınmayan ve maç kaçırmayan tek isim oldu. Toplam 720 dakika oynayan Üzeyir, atılan 18 golün 5'ine doğrudan katkı sundu. Ligin 4'üncü haftasında 3-0 kazanılan Eyüpspor karşılaşmasında 1 gol atan tecrübeli futbolcu, toplamda 4 de asist yaptı. Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor ve son Sakaryaspor maçlarında gol pası veren Üzeyir, gösterdiği performansla taraftarın ve camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Üzeyir, geçen sezon Bodrum'da 2'nci Lig'de Play-Of şampiyonluğu yaşamıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-10-11 11:59:44



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