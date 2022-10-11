Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, uyuşturucu kullanırken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapınca gözaltına alınan C.D., tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D.'nin Instagram ve Facebook hesaplarından, uyuşturucu madde kullanırken fotoğraf paylaştığını tespit etti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla C.D., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-10-11 17:13:05



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