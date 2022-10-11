Paraşütü ağaca takılan pilotu JAK kurtardı

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Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan 1900 metreden uçuş yapıp, iniş sırasında paraşütü ağaca takılan Hırvat uyruklu A.G. (34), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ölüdeniz'deki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu A.G., hazırlıklarını tamamlayıp, 1900 metreden uçuş yaptı. Yaklaşık 35 dakika gökyüzünde süzülen pilotun paraşütü, sahildeki alana iniş sırasında ağaca takıldı. Paraşüt ağaca dolanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan A.G.'nin yaralanmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-10-11 19:56:25



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