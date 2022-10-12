Motosiklet refüje çarptı; kasksız sürücü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet refüje çarptı; kasksız sürücü öldü

DHA

Motosiklet refüje çarptı; kasksız sürücü öldü


Cavit AKGÜN/MUĞLA,(DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, refüje çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Dinçer Olgun (35), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Dinçer Olgun, kullandığı 48 PN 136 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kask takmadığı görülen Olgun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olgun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2022-10-12 15:19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Muğla'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bodrumspor'da herkese forma var
YEREL HABERLER Bodrumspor'da herkese forma var
(Görüntülü) MUĞLA - PARAŞÜTÜ AĞACA TAKILAN PİLOTU JAK KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - PARAŞÜTÜ AĞACA TAKILAN PİLOTU ...
Paraşütü ağaca takılan pilotu JAK kurtardı
YEREL HABERLER Paraşütü ağaca takılan pilotu JAK kurtardı
YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın annesi Muğla'da toprağa verildi
YEREL HABERLER YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın annesi ...
Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ...
Muğla'da ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı olan sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Muğla'da ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı ...
Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı
Fransa'dan yola çıkan bisikletli çift, 107 gün sonra Bodrum´a ulaştı
YEREL HABERLER Fransa'dan yola çıkan bisikletli çift, 107 gün sonra ...
İngiliz bisikletli gezgin çift Türkiye'ye hayran kaldı
YEREL HABERLER İngiliz bisikletli gezgin çift Türkiye'ye hayran ...
Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist ...
Muğla'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Muğla'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
(Görüntülü) AVUSTRALYALI BİSİKLETLİ GEZGİNLER 107 GÜN SONRA BODRUM?A ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AVUSTRALYALI BİSİKLETLİ GEZGİNLER 107 GÜN ...
Bodrum'da AKUT ekiplerinin de katıldığı çalışmayla 1 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Bodrum'da AKUT ekiplerinin de katıldığı çalışmayla 1 ...
(Görüntülü) FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, &#039;LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, 'LÜKS ...
Bodrum'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Fuhuş şebekesinin şifresi: Lüks araçlarımız geldi
YEREL HABERLER Fuhuş şebekesinin şifresi: Lüks araçlarımız geldi
Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrumspor'da Üzeyir 1 dakika kaçırmadı
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Üzeyir 1 dakika kaçırmadı
Dalaman açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Dalaman açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da mavi turda yaralanan yolcu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da mavi turda yaralanan yolcu tedavi altına ...
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 15 Ekim'de başlayacak
YEREL HABERLER American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 15 ...
Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.