'Halikarnas Balıkçısı' mezarı başında anıldı



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden 'Halikarnas Balıkçısı' adı ile bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, vefatının 49'uncu yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.

Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı için Bodrum Belediyesi'nce düzenlenen programa, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı ile öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından, Kabaağaçlı'nın hikayesini anlatan dinleti sunuldu. Kabaağaçlı'nın mezarı başına, Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras çelenk bıraktı. Daha sonra burada dua edilerek, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

'BODRUM İÇİN DÖNÜM NOKTASI KABAAĞAÇLI'

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Cevat Şakir Kabaağaçlı 'merhaba' derken, 'benden size zarar gelmeyecek' derken; aslında bırakın zarar gelmemesini bulunduğu şehirle kaynaşmış, etle kemik gibi olmuşlar. Bugün, bizim burada toplanmamıza vesile olacak çok güzel işler yapmış. İnsanların kaderlerinde dönüm noktaları vardır. Şehirlerin de aynı şekilde kırılgan noktaları vardır. Bodrum'un da aynı şekilde dönüm noktalarından bir tanesi balıkçının buraya sürgün edilmesi. Onun için kötü gibi görünüyordu. Fakat bu şehir ve sonrasında onun için büyük güzelliklerin doğmasına başlangıç olmuş. Onu büyük bir güzellikle, büyük bir gönül ferahlığıyla ruhu şad olsun diyerek anıyoruz" dedi.

'KISACIK ÖMRÜNE BU KADAR ÇOK ŞEY SIĞDIRMIŞ'

Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum için önemine dikkati çeken Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Cevat Şakir ömrüne çok şey sığdırdı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı gazeteci, yazar veya ressam olarak değil; bir filozof olarak adlandırıyorum. O dünyaya güzellik katmak için yaratılmış insanlardan bir tanesi. Kısacık ömrüne bu kadar çok şey sığdırmış" diye konuştu. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı ise "Artık bir aile olduk. Her geçen gün daha güzel şeyler yapılıyor. Emeğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın ve merhaba" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-13 14:32:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.