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84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor

DHA

84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor


Cavit AKGÜN/MUĞLA,(DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün evinden ayrılan Murat Ülgen (84), geri dönmeyince bölgede jandarma ile AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler aramalara dron ile havadan destek verdi. 
Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Murat Ülgen, dün saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ülgen'in geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Muğla İl ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, Ülgen'in bulunması için arama çalışması başlattı.
Havadan dronla destek verilen çalışmalar, ormanda sürdürülüyor. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2022-10-13 14:48:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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