84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor (2)

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DERE YATAĞINDA BULUNDU; DURUMU İYİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, dün evinden ayrılan ve geri dönmemesi üzerine, bulunması için jandarma ile AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılan Murat Ülgen (84), dere yatağında bulundu. Evine 1 kilometre mesafede bulunan Ülgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2022-10-13 19:21:46



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