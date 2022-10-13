6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı (2)

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TUTUKLANDILAR

Muğla'da, pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler (54) ile Bora Anıl Çako (32) sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA) Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-10-13 23:52:57



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