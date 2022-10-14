Fethiyespor, Kırşehir Futbol'u ağırlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Ankara Demirspor ve Kocaelispor'a yenilerek alt sıralara gerileyen Fethiyespor yarın evinde Kırşehir Futbol'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın görev yapacağı maç saat 19.00'da başlayacak.

Sıralamada 10 puanla 14'üncü durumda bulunan Fethiyespor'da Teknik Direktör Mesut Toros, evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-10-14 10:56:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.