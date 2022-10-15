Uyuşturucudan tutuklanan şüpheli, 31 suçtan aranırken İsrail vatandaşı olmuş



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan Shmuel Bonana Dinler'in (54) İsrail vatandaşı olmadan önce adının Kemal olduğu ve 31 suçtan arandığı ortaya çıktı. Dinler'in, jandarmadaki ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği gerekçesiyle kullanmak amacıyla uyuşturucu yetiştirdiğini söylediği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler ile Bora Anıl Çako'nun (32), uyuşturucu imal edip, sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için gidilen bağ evinin bahçesinde, Pitbull cinsi 6 köpekle karşılaştı. Jandarma, köpekleri güvenli bölgeye aldıktan sonra içeri girdi. Evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk, 2 kilogram reçine esrar, 53 hibrit skunk tohumu, reçine esrar yapımında kullanılan 50 metal filtre, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, esrar yetiştirmede kullanılan 50 kilogram özel gübre, 3 termometre, 1 hassas terazi, 1 nemlendirme makinesi, 1 ısıtıcı fan, 3 panel ısıtıcı, 8 panel ışıklandırma sistemi, 3 dolar, 1 laptop ve 2 hard disk ele geçirildi.

31 SUÇTAN ARANMASI VARMIŞ

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Shmuel Bonana Dinler ile Bora Anıl Çako, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmada, Shmuel Bonana Dinler'in Kemal Dinler olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, İsrail vatandaşı olduğunda ismini değiştirdiği, vatandaşlıktan çıkmadan önce 'başkalarına ait banka hesaplarını ilişkilendirilerek kredi kartı üretip ve satmak'tan 30, 'resmi belgede sahtecilik'ten 1 olmak üzere 31 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Dinler'in, ifadesinde, sağlık problemleri olduğu gerekçesiyle vücudunda oluşan ağrılarına iyi geldiği için kullanmak amacıyla uyuşturucu yetiştirdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-10-15 12:57:16



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