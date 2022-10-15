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Fethiyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2

DHA

Fethiyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2


FETHİYE, (DHA) - TFF 2´nci Lig Kırmıız Grup´ta son 2 maçını kaybedip alt sıralara gerileyen Fethiyespor evinde Kırşehir Futbol´u son dakika golüyle yendi. Fethiyespor, 4´üncü dakikada Selçuk´un golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Kırşehir Futbol 8´inci dakikada Doğacan ile eşitliği yakaladı: 1-1. Ardından 11´inci dakikada Oğulcan´ın golüyle Kırşehir Futbol 2-1 öne geçti. Fethiyespor 29´uncu dakikada Tahacan, Fethiyespor´a beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın 90+6´ncı dakikasında Fethiyespor penaltıdan Selçuk´la golü buldu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Fethiyespor puanını 13´e yükseltti. Kırşehir 8 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-10-15 21:07:57

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