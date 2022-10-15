Fethiyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - TFF 2´nci Lig Kırmıız Grup´ta son 2 maçını kaybedip alt sıralara gerileyen Fethiyespor evinde Kırşehir Futbol´u son dakika golüyle yendi. Fethiyespor, 4´üncü dakikada Selçuk´un golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Kırşehir Futbol 8´inci dakikada Doğacan ile eşitliği yakaladı: 1-1. Ardından 11´inci dakikada Oğulcan´ın golüyle Kırşehir Futbol 2-1 öne geçti. Fethiyespor 29´uncu dakikada Tahacan, Fethiyespor´a beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın 90+6´ncı dakikasında Fethiyespor penaltıdan Selçuk´la golü buldu ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Fethiyespor puanını 13´e yükseltti. Kırşehir 8 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-15 21:07:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.