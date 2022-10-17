Bodrumspor zirve yarışına ağırlığını koydu



BODRUM, (DHA)TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, geride kalan 9 maç sonunda zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Sezona müthiş bir başlanğıç yapıp ilk 5 haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan yeşil-beyazlılar, ardından üst üste 3 maçını kazanamasa da yeniden toparlanmayı başardı. Önceki hafta evinde Sakaryaspor'u 5-0 yenerek moral bulan Bodrumspor, dün de Erzurumspor FK deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek 2'de 2 yaptı. Bodrumspor 9 maç sonunda 5'inci galibiyetini alarak 17 puana yükseldi ve lider Ankara Keçiörengücü'nü 1 puan geriden takibini sürdürdü. Kısa sürede rakiplerin çekindiği takım haline gelen yeşil-beyazlılar fark yaratmasını bildi.

Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalinde Bodrumspor'la şampiyonluk yaşayıp 1'inci Lig'de de dümende yer alan teknik direktör İsmet Taşdemir, çok zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Erzurumspor FK'nın son haftalarda çıkışa geçtiğini vurgulayan Taşdemir, "Zor olacağını biliyorduk. Ancak oyuncularım maçı kolaya çevirdiler. Aslında ilk yarı ve ikinci yarının belli başlı bölümlerinde oyunu daha farklı koparabilirdik. Daha sonra baskı yedik. Neticesinde karşılaşmayı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir deplasmanda güzel bir 3 puan aldılar" yorumunu yaptı. Bodrumspor bu hafta evinde Beyçimento Bandırmaspor'la karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-10-17 11:57:34



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