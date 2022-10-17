Yalıkavakspor hentbolda lige döndü

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BODRUM, (DHA)HENTBOLDA Kadınlar EHF Avrupa Ligi 2'nci Turu'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Danimarka ekibi Nyköbing Falster HB'ye iki maçta mağlup olarak elendi.

Eşleşmede geçen hafta evinde çıktığı ilk maçı 29-21 kaybeden Bodrum ekibi, deplasmandaki rövanştan da 37-24'lük mağlubiyetle ayrılıp Avrupa arenasına erken veda etti. Yalıkavak, 2020-2021 sezonunda ilk kez yer aldığı Avrupa'da EHF Avrupa Kupası'nda namağlup yarı finale yükselmesine rağmen takımda yaşanan koronavirüs salgını yüzünden Lokomotiva Zagreb'le oynamasını gereken maçlara çıkamayıp hükmen elenerek kupadan olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-10-17 12:09:30



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