Yalıkavakspor hentbolda lige döndü

BODRUM, (DHA)HENTBOLDA Kadınlar EHF Avrupa Ligi 2'nci Turu'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Danimarka ekibi Nyköbing Falster HB'ye iki maçta mağlup olarak elendi.
Eşleşmede geçen hafta evinde çıktığı ilk maçı 29-21 kaybeden Bodrum ekibi, deplasmandaki rövanştan da 37-24'lük mağlubiyetle ayrılıp Avrupa arenasına erken veda etti. Yalıkavak, 2020-2021 sezonunda ilk kez yer aldığı Avrupa'da EHF Avrupa Kupası'nda namağlup yarı finale yükselmesine rağmen takımda yaşanan koronavirüs salgını yüzünden Lokomotiva Zagreb'le oynamasını gereken maçlara çıkamayıp hükmen elenerek kupadan olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2022-10-17 12:09:30
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