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American Hospital The Bodrum Cup, denizcilik ve sanatı bir araya getirdi

DHA

American Hospital The Bodrum Cup, denizcilik ve sanatı bir araya getirdi


MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 34 yıldır denizcilik ve yelken tutkunlarını bir araya getiren American Hospital  The Bodrum Cup başladı. Festival kapsamında bu yıl ilk defa Bodrum Merkez Belediye Meydanı'na The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı kuruldu.16 22 Ekim tarihleri arasında katılımcıları ve misafirleri ağırlayacak olan yarış merkezinde festivalin tarihi, mavi ekonomi, denizlerin korunması gibi denizcilik öğelerinin yanı sıra Bodrum'da yaşayan sanatçıların farklı alanlardaki eserlerine de yer verilecek. American Hospital The Bodrum Cup, bir kez daha unutulmaz yarışlar, özel etkinlikler ve coşku dolu konserlerle geçecek. Festival kapsamında bu yıl ilk defa katılımcı ve misafirler Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat alanında çeşitli etkinliklere 16 22 Ekim tarihleri arasında katılabilecekler. 'TARİHİN İLK KİTAPLARI VE SÜMERLİLER' SÖYLEŞİSİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTUYarış merkezinde gerçekleştirilecek sanat etkinliklerinde, Bodrum Art Melek, performanslar, sergiler ve workshoplar ile yer alacak. 16 Ekim akşamı kokteylle açılışı yapılan Yarış Merkezi'nde 17 Ekim'de Özgür Savaş Ecoprint Workshop'ı ile Zeynep Homan ise 'Tarihin İlk Kitapları ve Sümerliler' söyleşisiyle yarış merkezinde ziyaretçilerle buluştu. Dijital sanat çalışmalarına da yer verilen yarış merkezinde 16 17 Ekim tarihlerinde solo sergileriyle eserlerini görücüye çıkaran Gökhan Doğan,  21 Ekim'de ise 'Geyikli Gece' adlı NFT koleksiyonunu ziyaretçilerle buluşturacak. Yarış merkezindeki en hareketli günlerden birisi 21 Ekim olacak. Art Melek'in 'Mavi Rota'da' adlı grup sergisi kapsamında 20 değerli sanatçıya ait 12 resim, 2 dokuma, 5 heykel, 1 yerleştirmeyle toplam 20 adet eser ziyaretçiler tarafından keşfedilecek. Aynı gün İpek Çankaya QR sanat çalışmalarıyla ve Ersin Tavukçu dijital AR gösterimiyle etkinlik alanına renk katacak. Mert Gökalp, 'Blue Exile' sualtı fotoğraf sergisi ile The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'nda ziyaretçileri festival boyunca mavinin derinliklerinde özel bir yolculuğa çıkaracak. Küratörlüğünü Zerrin Ulusman'ın, görsel yönetmenliğini Mehmet Uyargil'in üstlendiği Yücel Köyağasıoğlu'nun hayatını odağına alan bütünsel sergi 6 farklı lokasyonda ve bir belgesel gösterimiyle ziyaretçilerle buluşacak. Yücel Köyağasıoğlu'nun yaşamı ve çalışmalarını yakından ele alan belgeselin festivale özel gösterimi 21 Ekim'de saat 19.30'da The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'nda yapılacak.FESTİVALİN MOTTOSU OLAN 'MAVİYE GÜÇ KATIYORUZ'Festivalin mottosu olan 'Maviye Güç Katıyoruz'a istinaden mavi ekonomi ve sürdürülebilirlik odağında The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'nda söyleşiler, gösterimler de gerçekleştirilecek. Organizasyonun sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ise yarış merkezinde kurulacak olan KADES bilgilendirme masası aracılığıyla KADES uygulaması hakkında farkındalık yaratılacak ve yerleştirilen ekranlarla da uygulamanın tanıtım filmi gösterilecek. Kurulan yarış merkezi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "American Hospital The Bodrum Cup kapsamında bir kez daha organizasyonumuzu zenginleştirecek çalışmalara imza atıyoruz. Her sene Bodrum'u ve festivalimizi yakından deneyimlemek isteyenler için özel bir alan yaratmak; bu alanda etkinliğimizin çok yönlülüğünü ve sosyal sorumluluk çalışmalarını bir merkezde toplamayı istedik. Tüm Bodrum halkını ve festivalimize yakından temas etmek isteyen herkesi The Bodrum Cup Yarış Merkezi ve Sanat Alanı'mıza bekliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA
2022-10-17 12:36:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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