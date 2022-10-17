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Tur teknesi çalışanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

DHA

Tur teknesi çalışanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü


Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Halil Mıstık (21), hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, saat 04.00 sıralarında Bodrum-Milas istikameti Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da tur teknesinde çalışan Halil Mıstık, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetliyle savrulan Mıstık, yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Mıstık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mıstık'ın cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Mıstık'ın bugün ailesine teslim edilen cenazesi Bodrum'a getirilip, öğle saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-10-17 15:57:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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