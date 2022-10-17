Bakan Kasapoğlu: Yurtları istismar etmek istiyorlar (2)

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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ZİYARETLER

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yatağan Gençlik Merkezi Açılışı ile Muğla Yatırımları Protokol İmza Töreni'ne katıldıktan sonra Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na, isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması hediye edildi. Kasapoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın makamına geçti. Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na gitti. Kasapoğlu, gençlik merkezi ve spor salonu açılışları için ise Köyceğiz ilçesine hareket etti.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-10-17 17:43:20



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