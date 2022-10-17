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Bakan Kasapoğlu: Her alanda olduğu gibi sporda da çıtası en yukarıda olan bir Türkiye var

DHA

Bakan Kasapoğlu: Her alanda olduğu gibi sporda da çıtası en yukarıda olan bir Türkiye var


"Türkiye dinamik bir ülke"
"Altyapısıyla, insan kaynağıyla bir spor devriminden bahsediyoruz"
"Spor politikamız var"MUĞLA, (DHA) Muğla'da Yatağan Gençlik Merkezi'nin açılışı ve Yatırımların Protokol Töreni'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu tesisler, binlerce şampiyonu yetiştiren, olimpiyatlarda şanlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcuların yetiştiği tesislerdir. Her alanda olduğu gibi sporda da çıtası en yukarıda olan bir Türkiye var" dedi.
Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yatağan Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı, Gençlik ve Spor Yatırımlarının Protokol Törenine katıldı. 
Bakan Kasapoğlu, Yatağan İlçesinde gençler, sporcular ve vatandaşlar tarafından çiçekle karşılandı. Kasapoğlu, ilçeye kazandırılan yeni tesisin hayırlı olmasını dileyerek açılış kurdelesini kesti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, sinema salonu ve atölyeleriyle gençlik merkezinin Yatağan'a çok yakışacağı söyledi.
"TÜRKİYE DİNAMİK BİR ÜLKE"
Gençler için hep daha iyisinin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Yan yana, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Muğla'ya yeni müjdeler, yeni heyecanlar için geldik. Muğla için pek çok eser ürettik artık, o eserleri hizmeti alma vakti geldi. Bu gençlik merkezimizi hizmete aldık, Köyceğiz'e de gideceğiz. Spor salonumuzu, gençlik merkezimizi hizmete alacağız. Bunun gibi semt sahalarıyla, salonlarıyla, halı sahalarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla Muğla'mızda hizmete hazır pek çok tesisimiz var. İnşallah kurdelelerini birlikte keseceğiz. Türkiye dinamik bir ülke. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK Parti hükümetleri olarak nasıl bu çıtayı yükseltiriz, onun gayretindeyiz."
Bakan Kasapoğlu, Muğla'nın gençlik ve spor yatırımları açısından ve spor turizminin öncü, gözde şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.
"ALTYAPISIYLA, İNSAN KAYNAĞIYLA BİR SPOR DEVRİMİNDEN BAHSEDİYORUZ"
Bakanlık olarak bir seferberlik halinde çalışarak tarımı, turizmi, sanayisiyle büyük potansiyele sahip Muğla'nın küresel ölçekte bir spor şehri olmasının önünü açtıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Muğla kendisine verilen emekler ve gayretlerle sadece yaz aylarında değil, yılın her ayında, her anında bir cazibe merkezidir. Bu tesisler, binlerce şampiyonu yetiştiren, olimpiyatlarda şanlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcuların yetiştiği tesislerdir. Spor turizmi noktasında pek çok marka organizasyon, bisikletiyle, yelkeniyle, yüzmesiyle, motor sporlarıyla Muğla'mızın marka olduğunun tescilidir. Bundan sonraki süreçte, Bodrum'dan Fethiye'ye, Fethiye'den Marmaris'e, Marmaris'ten Dalaman'a tüm ilçelerimize yeni tesisleri kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Özellikle Tokyo 2020'de dedik ya 'Bizim bir spor politikamız var'. Hiçbir şey tesadüf değil. Bizler toprağa tohum eker gibi adım adım politikalarımızı hayata geçirdik. Yeni politikalar için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Altyapısıyla, insan kaynağıyla bir spor devriminden bahsediyoruz. Yeni tarihler yazan nesiller ile bir ekip var. Bu cümleler siyasetin gereği değil, hizmet odaklı bir politikanın, stratejinin eseridir. Aziz milletimizden aldığımız güçle buralara beraber geldik. El ele omuz omuza yürümeye de devam edeceğiz."
En son Ampute Milli Takımı'nın futbolda Türkiye'ye dünya şampiyonluğu yaşattığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, madalyaların, başarıların takibini yapmakta zorlandıklarını dile getirdi.
"SPOR POLİTİKAMIZ VAR"
Hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir spor politikamız var. İşte bir tesisleşmeden bahsediyoruz, ülkemizi bir uçtan bir uca saran. Edirne'den Kars'a, Mersin'den Sinop'a bir tesisleşme var. Futbol sahaları, antrenman salonları var. Yüzme havuzlarınız, devasa stadyumlarımız var. Gururla söylüyoruz. Daha üç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Zeytinburnu'nda buz adası açtık. Buz adasında Avrupa'nın en büyük, modern buz pistini devreye aldık. Artık Türkiye'de buz sporlarıyla ilgili organizasyonları gerçekleştirmede rekabet üstünlüğümüzü ortaya koyuyor. Bu buz pisti bu ifadelerin ne kadar samimi olduğunu gösterir. Muğla'mızda çim hokeyiyle ilgili protokol imzaladık. Her alanda gayretimiz, iddiamız, yetişen nesillerimiz var. Her alanda olduğu gibi sağlıkta, sanayide, eğitimde, ekonomide olduğu gibi sporda da çıtası en yukarıda olan bir Türkiye var. Hamdolsun umut dolu, heyecan dolu, inanç dolu bir Türkiye yüzyılı var."
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılını gençlerle birlikte daha güçlü ve adil bir dünya için inşa edeceklerini ifade etti. 
Sadece tesis değil, sporcu sayısı olarak özellikle 21 yıl önce 2 bin 310 lisanslı sporcunun bugün Muğla'da 123 bin lisanslı sporcuya çıktığını belirten Kasapoğlu, rakamların devrim niteliğinde olduğunu söyledi.
Açılan tesislerin dolu dolu değerlendirildiğini görmenin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar tesislerden yeteri kadar istifade edemeyenleri tesisleri kullanmaya davet etti.
Bakan Kasapoğlu, Muğla ve ilçelerinde yapılan ve desteklenen yatırımlar ile tesisler hakkında da bilgi verdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla
2022-10-17 18:46:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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