Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mendil' ile yapılan aramada, metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Fethiye ilçesine gelen 39 ABE plakalı otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen yol kontrol noktasında durdurulan araçta, özel eğitimli narkotik köpeği 'Mendil' ile yapılan aramada; az miktarda metamfetamin ile kubar esrar, 1 çakı, 1 metamfetamin tüpü, 1 serum, 2 neşter, 4 uyuşturucu yara bandı, 17 sentetik hap, 1 pürmüze çevrilmiş çakmak ve 1 çakmak gazı tüpü ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.I.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN

2022-10-19 11:41:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.