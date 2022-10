American Hospital The Bodrum Cup'ta Opet etabı başladı

MUĞLA, (DHA)AKDENİZ'in en büyük deniz festivallerinden biri olan American Hospital The Bodrum Cup'ta yelkenler maviliklere renk vermeye başladı. 18 Ekim'de Bodrum'dan Çökertme'ye yelken açan festivalin ikinci yarışı olan Opet etabına start verildi. 19 Ekim'de Çökertme'den başlayan ikinci yarış Kissebükü'nde tamamlanacak.



Yelken tutkunlarını bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup'ta ikinci yarış için yelkenler açıldı. Çökertme'de start alan Opet etabı Kissebükü'nde sonlanacak. American Hospital The Bodrum Cup kapsamında, gerçekleşecek olan ikinci yarışta yelkenler 16 mil mesafe katedecek.FESTİVAL ATHENA KONSERİYLE KAPANIŞ YAPACAK19 Ekim'de başlayan Opet etabı Kissebükü'nde tamamlandıktan sonra 20 Ekim Perşembe günü yarışçılar 'By The Sea' etabını tamamlamak üzere 22,8 mil mesafe uzunluğundaki Kissebükü Gümüşlük rotasında yelken açacak. 21 Ekim Cuma günü ise Gümüşlük'ten 14.8 millik Çağdaş Holding etabı için hareket edilecek ve etap Bodrum'da tamamlanacak. Festivalin son yarışı olan Anadolu Sigorta etabı ise 22 Ekim Cumartesi günü Bodrum'da başlayıp Bodrum'da son bulacak. Son etabın tamamlanmasıyla birlikte Ağanlar Tersanesi'nde ödül töreni düzenlenecek ve ardından Athena konseri ile festivalin kapanışı yapılacak.Tüm yarışların toplam 75 mil olduğu belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla

