American Hospital The Bodrum Cup'ta ikinci gün sona erdi

Mustafa AKIN / Bodrum (MUĞLA), (DHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen American Hospital The Bodrum Cup'ta ikinci gün son buldu. Çökertme'den start alan Opet etabı 16 mil mesafe kat edilerek Kissebükü'nde tamamlandı. 67 teknenin yarışa katıldığı etap, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Organizasyonda yarın yarışçılar By The SEA etabını tamamlamak üzere 22,8 mil mesafe uzunluğundaki Kissebükü Gümüşlük rotasında yelken açacaklar.



2022-10-19



