Bodrum'da elmas satıcısını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olan elması satmak istedikleri kişiler tarafından gasbeden 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Ekim günü Akyarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (57), G.B. (55), O.E. (30), K.D. (23) ve M.K. (40) piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olan H.B.'ye ait elması satmak için A.Y. (25), G.K. (25) ve A.E. (22) ile buluştu. Pazarlık sırasında H.B., 3 şüpheli tarafından silah zoruyla gasbedildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 parça elmas ve 2 tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve G.K. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-19 18:26:30



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