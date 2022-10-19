Bodrum'da çıkan maki yangını söndürüldü

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında 10 dönüm maki zarar gördü. Yangının, yapılan ilk incelemede, yakılan temizlik ateşi nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-19 18:51:46



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