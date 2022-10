The Bodrum Cup'ta yarıştığı teknede fenalaşan doktor, hayatını kaybetti

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 34'üncü American Hospital The Bodrum Cup'ta yarıştığı teknede fenalaşan doktor Nihan Eren (49), yaşamını yitirdi.

Çökertme-Kissebükü etabı geçilen The Bodrum Cup'ta tekneler dün akşam saatlerinde Kissebükü Koyu'na ulaştı. Cruiser sınıfında, Cape Horn isimli teknede yarışan doktor Nihan Eren, saat 21.00 sıralarında aniden fenalaştı. Teknede bulunan kişilerin yardım çağrısı üzerine filoya eşlik eden Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, 3,5 dakika içerisinde bölgeye gelerek, Eren'e müdahale etti. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansına alınan Eren'e sağlık ekipleri müdahale ederek limana getirdi. American Hospital'e kaldırılan doktor Nihan Eren, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eren'in kalp krizinden hayatını kaybettiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

THE BODRUM CUP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Doktor Nihan Eren'in ani ölümü üzerine yakınları büyük üzüntü yaşarken, The Bodrum Cup sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Katılımcılarımızdan Sayın Dr. Nihan Eren'in dün akşam vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm The Bodrum Cup katılımcılarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Nihan Eren'in, özel bir poliklinikte görev yaptığı belirtildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tekne yarışlarından arşiv görüntülerDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

