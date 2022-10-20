Muğla'da firari hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cihan Küçükala (26), operasyonla yakalandı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak-kullanmak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cihan Küçükala'nın Sahilceylan Mahallesi'nde ikamet ettiği istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Ekipler, Küçükala'yı yakalanıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükala tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-10-20 11:52:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.