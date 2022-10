Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Zor bir ligdeyiz dolayısıyla her zaman iyi olmak zorundayız

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak olan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, bu hafta iç sahada Beyçimento Bandırmaspor ile oynayacakları maçı da iyi oyunla kazanmak istediklerini söyledi.Spor Toto 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek Bodrumspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1'inci Lig'in zor bir lig olduğunu dile getiren Taşdemir, "Oynadığımız oyun bizim için çok önemli, özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yaptığımız zaman çok farklı skorlar alabiliyoruz. Takım oyununa uygun hareket ettiğimiz sürece bizim de kalitemiz ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 senedir birlikte oynayan bir takım var. Yeni gelen arkadaşlar da aramıza iyice adapte oldu. İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum bu lig zor ve sıkıntılı bir lig dolayısıyla her zaman iyi olmak zorundasınız" dedi.

"BANDIRMASPOR GEÇEN SENENİN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN 3-4 TAKIMINDAN BİRİYDİ"

Bu haftaki rakipleri Bandırmaspor'a değinen İsmet Taşdemir, "Rakibimiz geçen sene Süper Lig'in eşiğinden dönmüş ve final oynamış bir takım. Kendi takımını koruyup, bir tek santrforunu kaybederek eksik gördüğü bölgelere takviye yapıp daha da güçlendi. Bu sene istikrarlı bir grafik çizemedi ama neticesinde bana göre geçen senenin en iyi futbol oynayan 3-4 takımından biriydi. Rakip her zaman bizim ligimizin kaliteli takımlarından biri. Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için zor" ifadelerini kullandı.YEKTA KURTULUŞ: SEZONA İLK 10 HEDEFİYLE BAŞLADIK, ŞU AN HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNDEYİZ

Bodrumspor´un tecrübeli oyuncularından Yekta Kurtuluş, "Hedeflerimizin şu an üzerinde gibi görünüyoruz. Oynadığımız futbolun doğru yerde olduğunu gösteriyor" dedi. Kariyerinde Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen, son 2 sezondur Bodrumspor'un başarısı için ter döken Yekta, "Biz sezona başlarken doğru takviyelerle ilk 10 hedefiyle başladık. O hedef hala devam ediyor ama bunu Play-Off olarak da düşünebiliriz. Maçlara hafta hafta bakıyoruz, oyunumuz geliştirmeye çalışıyoruz. Bu haftada zor bir müsabaka olacak. Zor durumda olan bir takım gibi görünüyor ama aslında geçen senin finalisti. İçeride oynuyoruz, bunun avantajını kullanıp galip gelmek isteyeceğiz diye konuştu. Bahadır Erol ise kendilerinden yüksek bütçeli rakipler arasında ligde çok iyi işler başardıklarını dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

