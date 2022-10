Soylu: TTB Başkanı alçakça iftira atıp, PKK´nın propagandasına yeltendi

Ramazan ÇETİN/MUĞLA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı´nın PKK ile mücadelede 'kimyasal silah kullanıldığı' yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Türk Tabipler Birliği Başkanı her zaman yaptığı işi yaptı. Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attı. Bir kimyasal silah iftirası, bu alçakça iftirayı atıp, PKK´nın propagandasını yapmaya yeltendi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla´nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve mülkiye müfettişleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK´ya yönelik askeri operasyonlarda 'kimyasal silah kullanıldığı' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Soylu, konuşmasında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın eski topraklarında kurulan ülkelerin hemen hemen hepsinde ciddi bir istikrarsızlık ve savrulma olduğunu belirterek, "Afrika'da önemli petrol ve elmas yataklarına sahip ülkelerin vatandaşları da kendilerini göç yolunda buldu. Darbelerle, terörle bunu yapmaya çalıştılar. Mesele sadece ülkenin zenginliğinin veya ülkenin fakirliğinin olup olmamasıyla ilgili değildir. Türkiye 40 yıl terörle mücadele etti. 60 yıldır da darbeci vesayet yapılarıyla kıran kırana mücadele veriyor. Bu ülke petrol zengini değil, elmas madenleri yok. Peki bunu nasıl başarmaktadır? İfade etmeliyim ki Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devletinin ilk başlangıcından süzüp getirdiği bir akılla, gelenekle bunu yapmaktadır. Kolluk kuvvetlerinden kamu kurum kuruluşlarına kadar birçok kurumun 200 yıla yakın ömrü var. Bazılarının bu kurumlara sürekli attığı iftiralar işe yaramayacaktır." dedi.

Konuşmasında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı´nın 'kimyasal silah kullanılmasına' yönelik açıklamasına değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Türk Tabipler Birliği Başkanı da her zaman yaptığı işi yaptı. Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attı. Bir kimyasal silah iftirası, bu alçakça iftirayı atıp, PKK´nın propagandasını yapmaya yeltendi. Aslında bu coğrafya böyle bir şeyi daha önce bizim ordumuzdan değil, geleneği olmayan devletlerin ordularından ve korumaya çalıştığı terör örgütlerinden gördü. Jandarma, asker, polis, kanun ve hukuk çerçevesinde hareket eden, kurum disiplini olan yapılardır. İllegal işlerin, insanlık dışı işlerin bu yapılarda yeri olmaz. Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya, terör örgütüne bir koruma sağlamaktır ve bunu ilk kez de yapıyor değil. Bunu defalarca ortaya koydular. Türk devletinin içeriden ve dışarıdan nasıl saldırılara muhatap olduğuna sizler şahitsiniz. Sizler defaatle bunu gördünüz ve bunu yaşıyorsunuz. Sadece o değil. O ortaya çıkınca hep beraber gördük ki koro sesini topyekün yükseltmeye başladı. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız etmektedir. Avrupa ve Amerika gücü yetmeyince operasyon çocuklarını devreye sokmaktadır. Türk Tabipler Birliği kurumunun başında böyle bir müfterinin, ülke ve millet düşmanının bulunması milletin kanına dokunmaktadır. Terör örgütünü isim vermeden, kırıp dökmeden sözde kınayanlar, Türkiye'ye yapılan bu iftiraya bakalım ne diyecekler. Tam da bugün onun bir sınavı ve bir imtihanı. Bu coğrafyada herkes için o kadar çok imtihan var ki, samimiyetsizler bu imtihanlarla her zaman yüz yüze kalacaklar."

Bakan Soylu, konuşmasında müfettişlere seslenerek, "Kolluk birimlerimiz, ordumuz, bu ülkenin bayrağını, toprağını, özgürlüğünü korur ama sizlerin omuzlarında da bu devletin geleneğini, tarihi, aklı, karakteri koruma yükümlülüğü vardır. Sizler ve sizden öncekiler bugüne kadar sebat ettiniz, nöbet yerini terk etmediniz. FETÖ gibi ihanet çetelerine rağmen vesayet akıllarına rağmen terk etmediniz. Bu devleti bir çadır devleti haline getirmek isteyenlere birilerinin müstemlekesi yapmak isteyenlere, müsaade etmediniz. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde bu devlet geleneği FETÖ'nün saldırısına maruz kalmışken, Mülkiye Teftiş Kurulumuz ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. FETÖ ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardaki 473 soruşturma sonucunda, 27 bin 166 personel hakkında düzenlenen 1993 raporda mülkiye müfettişlerimizin imzası vardır. Zor bir dönemdi, fedakarlık gerektiren bir dönemdi ve bu kurum bu fedakarlığı hakkıyla yerine getirmiştir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla Ramazan ÇETİN

2022-10-20



