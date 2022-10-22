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(ÖZEL) The Bodrum Cup'ın 90 yıllık çınarı

DHA

(ÖZEL) The Bodrum Cup'ın 90 yıllık çınarı


Emin Buldanlı, Büyük Yunus teknesiyle ilk günden beri yelken açıyor
Buldanlı: 1989 yılından beri katılıyorum
"Rekoru Yunanistanlı sporcunun elinden alacağım ve Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğim"
"Şimdiki donanımım olsaydı ilk sene açık farkla birinci olurdum"
"Yurt dışından birçok tekne katılıyor"
"Baston bastona gidip birbirimizi geçemezken kol farkıyla birinci olduk"Mustafa AKIN/BODRUM,(DHA) The Bodrum Cup'ın yaşayan efsanesi 34 yıllık yarışın demirbaşı Büyük Yunus teknesinin kaptanı Emin Buldanlı, 90'ıncı yaşında şampiyonluk peşinde. 
Bu sene 34'üncüsü düzenlenen Amerikan Hospital The Bodrum Cup'ta heyecan kesintisiz sürerken, yarışlara ilk günden beri katılan Emin Buldanlı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. The Bodrum Cup'ın 90 yıllık çınarı Buldanlı, 34 yıllık yarış tarihinin de yaşayan efsanesi. Emin Buldanlı, 1989 yılından bu yana düzenlenen yarışta, bu sene 90'ıncı yaşını da kutlayarak ayrı bir mutluluk yaşadı. 
1989 yılında düzenlenen ilk yarıştan beri The Bodrum Cup'a katıldığını dile getiren Emin Buldanlı, "Marmaris'ten geliyoruz yarışa. Bu sene Marmaris'ten gelen tek tekneyiz. İlk sene 24 tekne katıldı ve Bodrum'dan hareket ederek Ekincik'te bitirdik. Yalnız maalesef ki o dönemde hiçbir teknenin donanımı yoktu. Başta benim teknemin donanımı yoktu. Benim cenovam yoktu mesela, onun yerine arkadaşın büyük teknesi vardı, floğunu alarak cenova olarak kullandım. Şimdiki donanımım olsaydı o sene açık farkla birinci olurdum. Fakat benim gibi bütün tekneler donanımlarını bu yarışla düzelttiler ve her sene bir şey eklediler" dedi.
"YURT DIŞINDAN BİRÇOK TEKNE KATILIYOR"
Bodrum Cup'ın enternasyonal bir yarış olduğunu belirten Buldanlı, "Take it Easier, İngiltere Chelsea Kulübü'nün eski başkanının. O da defalarca katıldı ve şu anda yarışın komodoru. Birçok tekne katılıyor yurt dışından, bizim de Yunanistan'a etaplarımız oldu. Orada çok iyi karşılandık o zaman" diye konuştu.
"REKORU ELİNDEN ALACAĞIM"
Lisanslı sporcu olarak yarışlarda yer alan Emin Buldanlı, "25'inci senede Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için müracaat ettik. Fakat 'bizim takip etmiş olmamız lazım' dediler. Onun için kabul etmediler. Hakikaten dünyada 25 sene aynı yarışa giren tekne yokmuş. Fakat takip edilmemiş olduğum için kabul etmediler. Bir girişimimiz daha var, ben şu anda 90 yaşını doldurdum ve lisanslı sporcu olarak yarışıyorum. Lisanslı yelkenciyim. Dünyada bu yaşta lisanslı yarışan var mı diye sorduk. Bir Yunanlı 91 veya 92 yaşında rekorlar kitabına girmiş. Allah kısmet eder ömür verirse o rekoru O'nun elinden alacağım" dedi.
"BASTON BASTONA GİDİP BİRBİRİMİZİ GEÇEMEZKEN KOL FARKIYLA BİRİNCİ OLDUK"
Emin Buldanlı, 34 yıllık yarışlarda unutamadığı iki anısını ise şöyle anlattı:
"İlk gün buradan hareket ettik, sert bir hava var. Ayı bacağı yaparak (iki yelkenin ters taraflara açık olması) Knidos'ta bitirdik. 2 saat 44 dakikada yelkenle Knidos'a girdik. Şamandırada finişi yaptıktan sonra motora bastık ileri verdim gitmiyor. Dümeni çeviriyorum, dönmüyor. O arada üçleme dalgaları gelince tekne yan döndü. Açın motor dairesini dedim, baktılar o kadar hızlı gitmişiz ki pervane boşta dönerken kaplinin saplamalarını düşürmüş ve kaplin açılmış. Pervane gitmiş dümene takılmış, dümen çalışmıyor. Hemen floğu açtırdım. Yavaş yavaş Knidos'a girdik ve kurtardık vaziyeti. Bir diğeri ise Güllük Körfezi'nde Ziraat Odası'nın orada 5 tekne finişe baston bastona giriyorduk. Hafif bir hava var, baston bastona giriyoruz ve birbirimizi geçemiyoruz. Rüzgar kafadan ve orsadan geliyor, hepimiz rüzgar alıp gidebiliyoruz fakat geçemiyoruz birbirimizi. Tam finişe gelirken o zamanki stajyer çocuğa 'Fırla Kadir öne' dedim. İstralyaya tutun diğer elini uzat ileriye dedim. Uzattı ve biz kol farkı ile birinci olduk."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Emin Buldanlı'nın açıklamaları
-Tekneden detaylar
-Dümenin başından görüntüler
-Bodrum Cup havadan görüntüleri
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Mustafa AKIN
2022-10-22 10:19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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