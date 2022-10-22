Bodrumspor'un rakibi Bandırmaspor

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BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Sakaryaspor ve Erzurumspor FK galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Bodrumspor yarın sahasında Beyçimento Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Bodrum ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, Bandırmaspor'u yenerek 3'te 3 yapacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Maça çok iyi hazırlandık. Sahada gereken mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-10-22 10:50:07



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