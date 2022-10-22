Fethiyespor, Serik Belediyespor deplasmanında

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Kırşehir Futbol'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor yarın deplasmanda Serik Belediyespor'un rakibi olacak. Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yücel Büyük görev yapacak.

Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, "Seri galibiyet istiyoruz. Geçen hafta kazandık ve devamını getireceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-22 11:18:44



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