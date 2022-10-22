Çiğdem Şengün, Nexonya teknesiyle Marmaris´te yelken açacak



MUĞLA, (DHA) Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 33´üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası (33rd Marmaris International Race Week) 22 Ekim 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Nexonya´nın final yarışlarına sponsor olduğu etkinlik kapsamında, firmanın Projeler Satış Pazarlama Müdürü Çiğdem Şengün, Nexonya teknesiyle yarışlara katılacak.33´üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası ilgili değerlendirmelerde bulunan Şengün, "Ben daha çok küçük yaşlarda optimist sınıfı ile yelken yarışlarına başlamıştım. Üniversite dönemindeyse pirat sınıfında çeşitli yarışmalara katıldım ve dünya denizlerinde sayısız mil yaptım. 2007 yılında ticari yat kaptanlığı belgesini de alma şansım oldu. Aynı zamanda yelken antrenörü olarak eğitimler verdim. Yıllardır yelken sporuyla iç içe olduğum için Nexonya firmamızla Marmaris International Race Week´e sponsor olmaktan gurur duyuyorum" dedi.YELKEN SPORUNUN DAHA ULAŞILABİLİR OLMASI ADINA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORYarışları yerinden izleyecek olan Nexonya´nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, son gün düzenlenecek ödül törenine de katılarak derece alan yarışçılara ödüllerini takdim edecek.Aynı zamanda Dalaman Açık Deniz Yat Kulübü Derneği´nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, yıllardır yelken sporuna gönül vermiş ve bu sporun herkes için daha ulaşılabilir olması amacıyla çalışmalar sürdüren Çiğdem Şengün, yelken antrenörü kimliğiyle de pek çok üniversite öğrencisi ve yetişkine hem yelken hem de deniz sevgisi aşılıyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris

2022-10-22 11:35:08



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