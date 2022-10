Türk kara sularına itilen 15 göçmenden vücuduna elektrik verilen kişi öldü

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca darbedilip, can salıyla Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Vücudunda darp izleri tespit edilen ve Türk olduğu bildirilen 1 kişi ise tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Göçmenler, ölen kişinin vücuduna Yunan güvenlik güçlerince elektrik verildiğini söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Ekim saat 04.09 sıralarında Bodrum Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 15 kaçak göçmeni sağ olarak kurtarırken, vücudunda darp izleri bulunduğu, bilinci kapalı olduğu belirlenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Aranma kaydı bulunan ve Türk uyruklu olduğu bildirilen kişi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince darbedilip, hayatını kaybeden kişinin vücuduna elektrik verildiğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı´ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Ekim 2022 tarihinde saat 04.09'da, Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, göçmenler arasında yer alan bilinci kapalı 1 şahsın vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiştir. 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilen şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bilgisi alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgilerden; 20 Ekim 2022 tarihinde Yunanistan'a (İstanköy Adası) geçtikleri, burada Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalandıkları, değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri öğrenilmiştir. Göçmenler ifadelerinde; götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir şahsın daha bulunduğunu, bu şahsın vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını ve kendi grupları ile birlikte can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildiklerini beyan etmişlerdir. Kimlik tespit çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden şahsın aranıyor kaydı bulunan Türk şahıs olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahsın ölüm nedeninin tespiti maksadıyla otopsi çalışmaları devam etmektedir. Olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-22 16:41:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.