Bodrumspor - Bandırmaspor: 1-1

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

BODRUMSPOR: Sousa Erkan, Süleyman Özdamar, Samet, Kenan, Süleyman Güneş (Dk. 85 Musa Caner), Jahovic (Dk. 73 Koray), Üzeyir, Ali, Cenk, Recep (Dk. 62 Erdem)

BANDIRMASPOR: Gkelios Mulumba, Sedat (Dk. 67 Oğuz), Kerim (Dk. 84 Mustafa), Koutroumpis, Dembele (Dk. 85 Atabey), Caner, Levent (Dk.76 Isaac), Alpay, Mehmet, Berkan (Dk. 76 Fatih)

GOLLER: Dk. 43 Samet (Bodrumspor), Dk. 38 Dembele (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Recep, Süleyman Güneş, Jahovic (Bodrumspor), Mehmet, Kerim, Levent, Caner, Isaac (Bandırmaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bodrumspor, evinde Beyçimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk Bandırmaspor, 38'inci dakikada Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bodrumspor 43'üncü dakikada rakibine Samet'le cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İki takım da ikinci devrede gol bulamadı, taraflar hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonuçla Bodrumspor, puanını 18 yaparken, Bandırmaspor da 13 puana yükseldi.

20'nci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Aydın'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

38'inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Bandırmaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Dembele'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

43'üncü dakikada skora denge geldi. Hızlı gelişen atakta Samet Yalçın ceza alanında topu iyi kontrol etti, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

63'üncü dakikada ceza sahası içerisine Üzeyir Ergün'ün ortasıyla topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

72'nci dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası dışından sert vuran Süleyman Güneş'in vuruşunu kaleci kornere çıkardı.

79'uncu dakikada Üzeyir Ergün'ün ceza sahasına ortasında Samet Yalçın'ın vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.

Maç 1-1 bitti.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-23 15:42:58



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