Sahte içki operasyonunda 2 kardeş gözaltına alındı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 65 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, A.M. (48) ile ağabeyi İ.M.nin (54) ürettikleri sahte içkilerin satışını yaptıkları istihbaratına ulaştı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 7 alkol aroma kiti, 125 litre etil alkol ve 65 litre sahte içki ile 15 şişe bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan kardeşler A.M., ve İ. M., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2022-10-23 23:20:25
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