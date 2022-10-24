

Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), ( DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanda kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Fethiye Bozyer Mahallesi Çırpı mevkindeki ormanda, bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada çürümüş durumdaki cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Tanınmayacak halde olan ve üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Ceset jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-10-24 19:08:18



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