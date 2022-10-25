Bodrumspor'da Samet damga vurdu

BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalıp 18 puanla direkt Süper Lig hattına yerleşen Bodrumspor'un orta saha oyuncusu Samet Yalçın, bu sezona şimdiden damga vurdu. Son 2 sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten 28 yaşındaki futbolcu, 10 maçta attığı 6 golle yıldızlaştı. Bu sezon tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor 21 golle en fazla üreten takım olurken, Samet de takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti. Özellikle son 3 maçta 4 kez fileleri sarsan deneyimli futbolcu, takımının puanlar almasında baş rolü oynadı. Samet, ligin 1'inci haftasında 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 gol birden atarak sezona müthiş başladı. Yıldız oyuncu, 8'inci haftada 5-0 galip gelinen Sakaryaspor maçında da 2 gol birden atmayı başardı. Ertesi hafta deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yenen Bodrumspor'un 1 golü yine Samet'ten geldi. Samet son Bandırmaspor müsabakasında da fileleri sarsarak takımını yenilgiden kurtardı.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2022-10-25 11:29:52
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