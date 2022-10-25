Muğla'da apart yangını; 4 turist dumandan etkilendi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir apartın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 turist, hastaneye kaldırıldı.

Armutalan Mahallesi Durmazlar Caddesi'nde 4 katlı bir apartın kazan dairesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 14 yerli ve yabancı turist, balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 4 turist ise hastaneye kaldırıldı. Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-10-25 15:08:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.