Bodrum'da 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kaçak göçmen ile ve 1 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.10'da Bodrum açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 10 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler karaya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphlilerinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-10-25 17:33:48
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