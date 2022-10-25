Bodrum'da 8 farklı adreste hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 8 farklı adreste hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Milas'ta çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bodrum'da eylül ve ekim aylarında Göltürkbükü'nde 5, Gündoğan'da 2 ve Mumcular'da 1 hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu M.A. ve E.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın Milas'ta yaşadığı adreste yapılan aramada, 1 jeneratör, 2 LCD televizyon, 2 kaynak makinası, 10 matkap, 500 metre elektrik kablosu, 250 metre uzatma kablosu olmak üzere çok sayıda çalıntı olduğu anlaşılan malzemeler ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-25 23:20:41



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