Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 9 gözaltı(2)



ANNE VE BABA BODRUM'A GETİRİLDİBodrum'da 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ölü bulunmasının ardından, İstanbul'da katıldıkları televizyon programında gözaltına alınan anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen anne ve baba daha sonra Mumcular Jandarma Karakolu'na götürüldü. Öte yandan, olayda aranması bulunan ve Gamze Sakallıoğlu'nun erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.(33), Bodrum'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 9 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.GÖRÜNTÜLÜ HABER

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-Anne ve babanın hastaneye getirilmesinden detayHaber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Muğla

2022-10-26 03:17:13



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