Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özay Kartal (38), evinde yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'uyuşturucu madde yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özay Kartal'ın, Madenler Mahallesi'nde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve düzenlenen operasyonda, Kartal'ı yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, aynı gün tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

2022-10-26 14:41:56



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