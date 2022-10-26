Gamze'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i adliyede (2)

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5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gamze Sakallıoğlu'nun (17), 24 Ocak'ta yatağında ölü bulunmasıyla ilgili, gizli bir tanığın itirafıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden E.S., N.S., G.S. ve M.S. sabah saatlerinde, D.K. ise öğleden sonra adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından 5 şüpheli adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan, anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, abla F.K. ve Gamze Sakallıoğlu'nun erkek arkadaşı olduğu ileri R.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-26 20:04:32



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