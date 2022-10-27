Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 25 Ekim günü saat 06.40'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-27 11:53:43



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