Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı, organizatör baba-oğul tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı, organizatör baba-oğul tutuklandı

DHA

Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı, organizatör baba-oğul tutuklandı


Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 68 kaçak göçmen yakalandı. Çocukların da aralarında olduğu göçmenleri kamyonla getirdikleri belirlenen baba ve oğlu tutuklandı.
Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 24 Ekim'de, Mazıköy Mahallesi Kissebükü mevkisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma, çocukların da araların da olduğu 68 kaçak göçmeni ormanda yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen göçmenlerin, 34 FKY 368 plakalı kamyonla bölgeye getirilip bırakıldıkları belirlendi. Kamyon, Milas ilçesinde, Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Kamyon şoförü T.İ. (21) ile babası F.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Yakalanan 68 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-10-27 14:01:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince ...
Datça'da amatör balıkçının oltasına vantuz balığı takıldı
YEREL HABERLER Datça'da amatör balıkçının oltasına vantuz balığı ...
Muğla'da mermer ocağında kaya parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da mermer ocağında kaya parçasının altında ...
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Türk Halk Müziği sanatçısı 80 yaşındaki Recep Kaymak, sanatla geçen yıllarını anlattı:
YEREL HABERLER Türk Halk Müziği sanatçısı 80 yaşındaki Recep Kaymak, ...
33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
YEREL HABERLER 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
Datça'da orman yangınlarına dikkati çekmek için doğa yürüyüşü düzenledi
YEREL HABERLER Datça'da orman yangınlarına dikkati çekmek için doğa ...
33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
YEREL HABERLER 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
Muğla'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 785 kişiye eğitim verildi
YEREL HABERLER Muğla'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde ...
Muğla'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari hükümlü yakalandı
Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNCELLEME - Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili anne ve babasının da aralarında olduğu 9 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüyle ...
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gamze'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i adliyede (2)
YEREL HABERLER Gamze'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 9 ...
(Görüntülü) GAMZE&#039;NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 4&#039;Ü ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAMZE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ...
Gamze'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyede
YEREL HABERLER Gamze'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 9 ...
Muğla'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari hükümlü yakalandı
Fethiye'de öğrenciler antik kentte kitap okudu
YEREL HABERLER Fethiye'de öğrenciler antik kentte kitap okudu
Mega yat "Sunrays" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi
YEREL HABERLER Mega yat "Sunrays" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi
(Görüntülü) HAMİLE EŞİNİ UÇURUMDAN ATAN SANIĞA &#039;AKIL SAĞLIĞI&#039; RAPORUYLA YENİDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAMİLE EŞİNİ UÇURUMDAN ATAN SANIĞA ...
Hamile eşini uçurumdan atan sanığa 'akıl sağlığı' raporuyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Hamile eşini uçurumdan atan sanığa 'akıl sağlığı' ...
Muğla'da alternatif ürün olarak yetiştirilen muzun hasadına başlandı
YEREL HABERLER Muğla'da alternatif ürün olarak yetiştirilen muzun ...
(Görüntülü) GAMZE&#039;NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ANNE VE BABAYLA BİRLİKTE 9 GÖZALTI(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAMZE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ANNE VE ...
GAMZE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ANNE VE BABAYLA BİRLİKTE 9 GÖZALTI(2)
YEREL HABERLER GAMZE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ANNE VE BABAYLA BİRLİKTE 9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.