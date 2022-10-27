Otomobile arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Baran Girevi (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Baran Girevi´nin kullandığı 48 AIA 697 plakalı motosiklet, S.Y. (56) yönetimindeki 48 BG 260 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yola fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Girevi, yaralandı. Girevi ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Girevi, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Baran Girevi'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Yukarı Karakaya Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-27 17:39:12



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