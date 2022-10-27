Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, karada ve denizde 297 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelisi 6 kişi tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Seydikemer'in Karadere ve Kumluova mahallelerinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından karada 128, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde durdurulan ABD bayraklı teknede 169 olmak üzere toplam 297 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri Khaled Mohammed Fathy Hasan Sheta (49), İbrahim Nasif (32), Khalıl Samır Khalıl Moharan (47), Naseebullah Ahadi (26), Semir Saygın (40) ile Mohammed Hüseyin Resuli (34) tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN
2022-10-27 22:04:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.