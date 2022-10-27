Okuldan kaçan kız öğrenciyi iz takip köpeği Merak buldu



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, teneffüs saatinde okuldan kaçan Aşkın Çarıkçı (13), jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Seydikemer'in Kıncılar mahallesinde meydana geldi. Kıncılar Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Aşkın Çarıkçı, teneffüs saatinde okulun duvarından atlayarak ormanlık alana koşmaya başladı. Okul idaresi ve öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çarıkçı'yı bulmak için 10 kilometrelik alanda jandarma ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Drone ile havadan, iz takip köpeği Merak'ın da katıldığı karadan sürdürülen arama çalışmalarında 8 saat sonra Aşkın Çarıkçı'ya ulaşıldı. Merak'ın yönlendirdiği ormanın iç kesiminde bulunan öğrencinin, endişeli olduğu görüldü. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Aşkın Çarıkçı, ailesine teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2022-10-27 22:21:04



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