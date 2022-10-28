Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Ekim saat 11.00´de Bodrum açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmeni kurtardı.
Aynı gün saat 21.35´te Bodrum açıklarında, bu defa lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit edilip, ekipler bölgeye sevk edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-10-28 13:40:34
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