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Yer sofrasında 3 kişiyi öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis

DHA

Yer sofrasında 3 kişiyi öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, amcası Adnan Buhuroğlu (58) ile kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu'nu (27) evde yer sofrasında yemek yedikleri sırada, pencereden av tüfeğiyle ateş edip öldüren tutuklu sanık Recep Buhuroğlu (28), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 24 yıl, erkek kardeşi A.F.B. (15) ise 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 27 Kasım 2021 günü saat 21.30 sıralarında, Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Buhuroğlu, aralarında husumet olduğu ileri sürülen amcası Adnan Buhuroğlu, oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu'na, evlerinde yer sofrasında yemek yerken pencereden av tüfeğiyle ateş edip, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde babayla oğullarının yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
MESAJLA VEDA
Recep Buhuroğlu, cinayetin ardından WhatsApp'ın hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' paylaşımı yaptı. Jandarma tarafından yakalanan Buhuroğlu, tutuklandı.
KARDEŞİNİ SUÇLADI
Recep Buhuroğlu hakkında, amcasıyla 2 kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Buhuroğlu, 30 Mayıs'ta Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil, 15 yaşındaki kardeşi A.F.B.'nin öldürdüğünü öne sürdü. Heyet, ağabeyinin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen A.F.B.'nin tutuklanmasına karar verdi.
HAPİS KARARI
Buhuroğlu kardeşler, bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Recep Buhuroğlu, ölenlerin yakınları ve avukatları hazır bulundu. A.F.B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Recep Buhuroğlu'nu 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın kardeşine ise yaşı küçük olduğu için indirime gidilerek 33 yıl hapis cezası verildi.
Ölen Yasin ve Tahsin Buhuroğlu'nun annesi Teslime Buhuroğlu, adaletin yerini bulduğunu söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-10-28 14:56:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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